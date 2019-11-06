52 пожарных ликвидировали крупный пожар на автосервисе в Томске

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-06T10:59:36+03:00

От огня пострадало здание по адресу пер. Рабочий, 29. Фото: ГУ МЧС по ТО

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В среду, 6 ноября, в городе Томске произошел серьезный пожар, который начался на крыше автосервиса. Сообщение о возгорании в здании по адресу пер. Рабочий, 29 поступило на пульт дежурной службы в 12:58 часов.

«Площадь горения составила 350 кв.м. Эвакуировано четыре баллона с пропаном, из гаражей два автомобиля», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. В ведомстве уточнил, что машины не пострадали, среди людей также пострадавших нет.

Пожар удалось ликвидировать в 14:14. В тушении огня были задействованы 12 единиц техники и 52 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU