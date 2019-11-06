Томичи с нарушением слуха активно используют сурдофоны в многофункциональных центрах

СЕГОДНЯ 07:19 2019-11-06T07:19:39+03:00

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По словам директора автономной некоммерческой организации «Созвучие» Анны Попелло, чаще всего заявители обращаются за услугой замены паспорта, оформлением недвижимости, детских пособий и пенсионных выплат, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Как сообщил директор МФЦ «Мои документы» Игорь Култаев, благодаря сурдофонам люди с ограничением по слуху получают услуги на доступном для них жестовом языке посредством связи с удаленным переводчиком. «Это большой шаг к созданию доступной среды и комфортного обслуживания этой категории заявителей», — отметил Игорь Култаев.

Планшеты с установленной специальной программой находятся в отделах МФЦ по следующим адресам: в Томске на пер. Дербышевском, 26б, пр. Фрунзе, 103, ул. Пушкина, 63, стр.5, ул. Тверской, 74, а также в ЗАТО Северск по адресу пр. Коммунистический, 103.

ИСТОЧНИК KP.RU