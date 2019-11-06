В центре Томска появится сквер именем академика Яблокова

СЕГОДНЯ 05:33 2019-11-06T05:33:00+03:00

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Во вторник, 5 ноября, на собрании Думы Томска поддержано предложение мэрии о присвоении территории по адресу ул. Московский тракт, 8в наименование «Сквер имени академика Яблокова».

«В 2021 году Томск отметит 125-летнюю годовщину Д.Д.Яблокова, врача, академика и педагога, Героя социалистического труда, заслуженного деятеля науки, почетного гражданина Томска широко известного в России и за рубежом. Он занимался исследованиями проблем фтизиатрии, пульмонологии, профессиональных заболеваний, краевой патологии, гематологии, клинической фармакологии, курортологии. С инициативой о наименовании сквера у главного корпуса СибГМУ именем Дмитрия Дмитриевича Яблокова в администрацию города обратились почетные граждане Томска, коллектив научно- исследовательского института кардиологии и коллектив СибГМУ», - пояснили актуальность увековечивания имени ученого в администрации Томска.

Для справки:

Профессор Яблоков являлся одним из основоположников Сибирской школы терапевтов, около 40 лет заведовал кафедрой факультетской терапии. В годы Великой Отечественной войны он был главным терапевтом эвакуационных госпиталей Томска, а в клинике, возглавляемой им, проходили испытания новые лечебные средства, полученные из лекарственных растений Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU