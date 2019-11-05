Телефонный минер здания томского УМВД отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-05T09:34:32+03:00

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Томский областной суд оставил в силе приговор 28-летнему томичу, который ранее был осужден за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры. Молодой мужчина получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период времени.

В декабре 2018 года подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил в дежурную часть регионального УМВД и заявил, что заложил в здание управления на ул. Елизаровых бомбу и намерен ее взорвать. Горе-взрывателя установили и посадили на скамью подсудимых, но вот приговор адвокат осужденного пытался обжаловать, ссылаясь на недоказанность предъявленного обвинения. Областные судьи не поддержали его жалобу, оставив апелляцию без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU