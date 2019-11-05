2019-11-05T07:09:59+03:00
Спорт

Сноубордисты из Сибири покажут томичам фильм про Камчатку

Это логическое продолжение фильмов "Здесь можно жить" и "Южная история"
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 ноября, в 19.00 в кинотеатре «Факел» (Красноармейская, 120) состоится премьера тревел-сноуборд фильма «Хочется тишины», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Режиссер Игорь Попелюх, сценарист Алексей Шум и команда сноубордистов «Lip Crew» создали документальную историю под названием «Хочется тишины» — о путешествии в поисках снежных мест, новых ощущениях и приключениях на Камчатке.

На премьеру и встречу с томскими зрителями приедет Андрей Трегубов – один из главных героев фильма, который поделится своими впечатлениями от первого лица.

Сноубординг, океан и серфинг, дикие животные, вулканы, много снега, дожди, бесконечно звёздное небо и невероятные люди – все это можно будет увидеть в новом фильме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24