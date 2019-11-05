Сноубордисты из Сибири покажут томичам фильм про Камчатку

СЕГОДНЯ 07:09 2019-11-05T07:09:59+03:00

Фото: из открытых источников Фото: Из открытых источников

Это логическое продолжение фильмов "Здесь можно жить" и "Южная история"

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В пятницу, 8 ноября, в 19.00 в кинотеатре «Факел» (Красноармейская, 120) состоится премьера тревел-сноуборд фильма «Хочется тишины», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Режиссер Игорь Попелюх, сценарист Алексей Шум и команда сноубордистов «Lip Crew» создали документальную историю под названием «Хочется тишины» — о путешествии в поисках снежных мест, новых ощущениях и приключениях на Камчатке.

На премьеру и встречу с томскими зрителями приедет Андрей Трегубов – один из главных героев фильма, который поделится своими впечатлениями от первого лица.

Сноубординг, океан и серфинг, дикие животные, вулканы, много снега, дожди, бесконечно звёздное небо и невероятные люди – все это можно будет увидеть в новом фильме.

ИСТОЧНИК KP.RU