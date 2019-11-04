Томскому подростку, потерявшему собаку в ДТП, подарили щенка от чемпионов мира

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-04T07:07:56+03:00

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Руководитель кинологической федерации России Владимир Голубев и омбудсмен Анна Кузнецова вручили щенка 16-летнему Даниилу Сафронову из Томска, ранее потерявшему любимца в громком ДТП. Об этом сообщила телекомпания РЕН ТВ.

История мальчика, который потерял щенка, погибшего под колесами автомобиля, стала резонансным делом. Напомним, что этим летом, водитель насмерть задавил щенка Сафронова, и подросток в ярости ударил машину. Против ребенка возбудили уголовное дело, которое через несколько дней было закрыто. Сафронову вручили щенка немецкой овчарки на Международной выставке собак. Мероприятие прошло в Москве, куда семья мальчика специально приехала из Томска. Отметим, что родители щенка - немецкие овчарки, чемпионы мира 2016 года, лучшие представители породы.

ИСТОЧНИК KP.RU