На перекрестке Герцена и Киевской в Томске установят новый светофор

СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-02T05:22:30+03:00

Новый объект появится на перекрестке уже 8 ноября. Фото: из открытых источников

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Поврежденный светофор заменят новыми. Такое решение принято специалистами департамента дорожной деятельности и благоустройства, ГИБДД и СМЭУ Томской области.

Напомним, подвесной светофор на перекрестке улиц Герцена и Киевская был поврежден на этой неделе во время шквалистого ветра. С учетом высказанных горожанами мнений было принято решение заменить его четырьмя стационарными светофорными объектами, которые будут установлены вдоль проезжей части на специальных светофорных стойках. По информации СМЭУ Томской области, новый светофорный объект появится на перекрестке уже 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU