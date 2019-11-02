2019-11-02T05:22:30+03:00
Авто

На перекрестке Герцена и Киевской в Томске установят новый светофор

Вместо одного подвесного появятся 4 стационарных
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Новый объект появится на перекрестке уже 8 ноября.Новый объект появится на перекрестке уже 8 ноября.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Поврежденный светофор заменят новыми. Такое решение принято специалистами департамента дорожной деятельности и благоустройства, ГИБДД и СМЭУ Томской области.

Напомним, подвесной светофор на перекрестке улиц Герцена и Киевская был поврежден на этой неделе во время шквалистого ветра. С учетом высказанных горожанами мнений было принято решение заменить его четырьмя стационарными светофорными объектами, которые будут установлены вдоль проезжей части на специальных светофорных стойках. По информации СМЭУ Томской области, новый светофорный объект появится на перекрестке уже 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщину с малышом в коляске сбил водитель на Киевской в Томске
Томские журналисты отправились на пресс-тур в колонию
Квест «История дня единства» пройдет 4 ноября на Новособорной площади Томска
В 2019 году учениками томской «Школы особенных детей» стали 40 ребят с инвалидностью
Приставы опечатали кран для погрузки древесины в Томске
Томичей приглашают приобрести фермерскую продукцию на ярмарках выходного дня
Почти тысяча жителей Томской области заразились ВИЧ с начала 2019 года
Сливочное масло и сметана в Томске дешевле, чем в соседних регионах
«Липовые» доски: томичка обманула зарубежную фирму на 16 тысяч евро
Обновленную лестницу к Томи откроют для горожан в выходные
Томские полицейские гоняли по улицам студента на машине без номеров
Электронный больничный можно оформить во всех медучреждениях Томской области
В администрации Томска обсудили возможность сохранить деятельность компании «Чистый мир»
В Томске появился студенческий сквер, посвященный дружбе народов
Новым главой Кожевниковского района стал житель Томской области Александр Малолетко
В Томске не хватает водителей трамвая