2019-11-01T13:01:11+03:00
Общество

Приставы опечатали кран для погрузки древесины в Томске

Инспекторы выяснили, что индивидуальный предприниматель эксплуатирует кран с серьезными нарушениями
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Во избежание несчастного случая судебные приставы опечатали кран, используемый для погрузки древесины, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Сообщается, что в ходе проверки специалистами Гостехнадзора выявлены нарушения требований промышленной безопасности у индивидуального предпринимателя, занимающегося деревообработкой в Томске. Грузозахватные приспособления были неисправны, крюки строп не имели предохранительных замков, тупиковые упоры, ограничивающие передвижение крана, отсутствовали, зазоры в стыках рельсов крановых путей превышают норму.

По факту выявленных нарушений в суд было направлено заявление о привлечении предпринимателя к ответственности. Суд решил, что нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей в опасной зоне работы крана. В результате было вынесено наказание - административное приостановление деятельности крана сроком на 90 суток.

Получив постановление, сотрудник отдела судебных приставов по Октябрьскому району выехал на объект и опечатал подъемный механизм.

Если нарушения будут устранены ранее установленного срока, то должник вправе обратиться в суд чтобы прекратить приостановление деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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