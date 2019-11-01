Приставы опечатали кран для погрузки древесины в Томске

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-01T13:01:11+03:00

Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников

Инспекторы выяснили, что индивидуальный предприниматель эксплуатирует кран с серьезными нарушениями

Изменить размер текста: A A

Во избежание несчастного случая судебные приставы опечатали кран, используемый для погрузки древесины, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Сообщается, что в ходе проверки специалистами Гостехнадзора выявлены нарушения требований промышленной безопасности у индивидуального предпринимателя, занимающегося деревообработкой в Томске. Грузозахватные приспособления были неисправны, крюки строп не имели предохранительных замков, тупиковые упоры, ограничивающие передвижение крана, отсутствовали, зазоры в стыках рельсов крановых путей превышают норму.

По факту выявленных нарушений в суд было направлено заявление о привлечении предпринимателя к ответственности. Суд решил, что нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей в опасной зоне работы крана. В результате было вынесено наказание - административное приостановление деятельности крана сроком на 90 суток.

Получив постановление, сотрудник отдела судебных приставов по Октябрьскому району выехал на объект и опечатал подъемный механизм.

Если нарушения будут устранены ранее установленного срока, то должник вправе обратиться в суд чтобы прекратить приостановление деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU