Томичей приглашают приобрести фермерскую продукцию на ярмарках выходного дня

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-01T12:25:24+03:00

Фото: из открытых источников Фото: Из открытых источников

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По субботам с 09.00 до 14.00 в Томске работают ярмарки, где можно приобрести фермерскую продукцию, привезенную из районов области. Это мед, дикоросы, рыбная, мясная, овощная продукция, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Сообщается, что специализированные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции являются круглогодичными. Они работают по адресам: ул. Набережная реки Томи, 29а, Говорова, 25/1, Мира, 72/3, ул. Бела Куна, 20, пос. Светлый, 29, ул. Междугородная, 24, пр. Академический, 13, ул. Шевченко, 14, Сибирская, 111б, ул. Мокрушина, 9, Ф. Лыткина, 7.

ИСТОЧНИК KP.RU