Новым главой Кожевниковского района стал житель Томской области Александр Малолетко

СЕГОДНЯ 06:48 2019-11-01T06:48:32+03:00

Из 11 депутатов все единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Малолетко Фото: из открытых источников

В управлении делами территории новый руководитель работает около 25 лет

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Вчера, 31 октября, депутаты Кожевниковского района на собрании Думы избрали на пятилетний срок нового главу муниципалитета. Им стал первый заместитель главы Кожевниковского района по социальной политике и стратегическому развитию Александр Малолетко.

Также на это кресло ранее претендовал руководитель клиентской службы районного управления пенсионного фонда России Сергей Юркин.

«Из присутствующих 11 депутатов все единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Малолетко», — сообщила управляющая делами администрации Кожевниковского района Ирина Бирюкова.

Предыдущий глава Александр Емельянов, в течение 29 лет руководивший Кожевниковским районом, ушел в отставку по состоянию здоровья. С 16 августа обязанности главы муниципалитета исполнял его первый заместитель Александр Малолетко.

Справка «КП»:

Александр Александрович Малолетко родился в 1972 году в селе Кожевниково. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК» и Томский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовой путь начал в 1995 году с должности землеустроителя в Кожевниковской сельской администрации, где затем стал заместителем руководителя, а с 1999 года — главой. В 2015-м назначен первым заместителем главы Кожевниковского района.

В декабре 2018 года депутаты Законодательной думы Томской области приняли поправки к закону Томской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области», согласно которым глав муниципальных районов и городских округов (кроме г.Томска) в регионе избирают депутаты представительных органов (районных и городских дум) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU