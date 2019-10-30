2019-10-30T07:58:09+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на дорогах Томска пострадали три участника дорожного движения

ДТП произошли на автодороге Томск-Аэропорт, улицах Учебной и Смирнова
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Три человека 29 октября были доставлены в медучреждения после наезда автомобилей в Томске. 20-летняя девушка и женщина 47-лет попали под колеса авто на зебре, 69-летнюю женщину во дворе дома сбила Toyota, сообщается в среду на сайте УМВД по Томской области.

«Около 06 часов 50 минут, на 12 километре автодороги Томск-Аэропорт, автомобилем ВАЗ-21074, под управлением 32-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на 47-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение» — говорится в сообщении.

Второе ДТП, по данным ведомства, произошло около 07 часов 25 минут на улице Учебной, 37. Автомобилем ВАЗ-21102 совершен наезд на 20-летнюю девушку-пешехода, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Во вторник в 14.05 на улице Смирнова, 40/2 произошло ее одно ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla. При движении по внутридворовой территории был совершен наезд на 69-летнюю женщину-пешехода.

Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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