Школа здоровья во Всемирный день борьбы с инсультами пройдет в Томске

СЕГОДНЯ 06:00 2019-10-29T06:02:27+03:00

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Сегодня, 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультами, в Томской областной клинической больнице пройдет занятие для родственников пациентов, перенесших инсульт. Начало занятия в 14.00.

Бесплатные занятия для родственников пациентов с инсультами проходят в Томской ОКБ с мая этого года, за это время их посетили около 150 человек, сообщает департамент здравоохранения Томской области.

«Многие пациенты благополучно справляются с заболеванием и доказывают на своем примере, что инсульт – это не приговор. Но для этого необходимо работать не только медикам, но и родным пациента», - пояснила заведующая неврологическим отделением регионального сосудистого центра Томской ОКБ Наталья Ромадина.

По словам Натальи Ромадиной, за 9 месяцев 2019 года пациентами регионального сосудистого центра Томской областной клинической больницы стали 1967 человек. В центр доставляются наиболее тяжелые пациенты из районов Томской области, перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения, а также жители Томска, Северска и близлежащих районов.

Кроме Школы здоровья, во Всемирный день борьбы с инсультами волонтеры-медики будут бесплатно раздавать томичам возле медучреждений Томска листовки с первыми признаками заболевания и факторами риска.

ИСТОЧНИК KP.RU