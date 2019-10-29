2019-10-29T04:37:10+03:00
Происшествия

Лопни его селезенка: житель Томской области палкой искалечил приятеля

Пьяные посиделки закончились больницей и судом
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Причиной происшествия стал алкогольПричиной происшествия стал алкогольФото: из открытых источников
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В Молчаново 27-летнего местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по 111 статье УК РФ. Как сообщили в областной прокуратуре, он совершил нападение на человека в августе 2019 года.

Летом подсудимый распивал спиртное в компании односельчан. Когда содержимое в бутылках закончилось, все начали расходиться по домам. В это время, уже находясь на улице, один из участников застолья начал выражаться в адрес подсудимого словами грубой нецензурной брани. Разозлившись, подсудимый поднял с земли палку, которой с силой нанес удар по телу обидчика. Палка переломилась, подсудимый выбросил ее и ушел домой. В результате удара у потерпевшего образовалась закрытая тупая травма живота, в том числе произошел разрыв селезенки. В судебном заседании мужчина признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшему. В итоге суд назначил лишение свободы условно на 3 года с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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