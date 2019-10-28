Мать с грудным ребенком попала в ДТП на перекрестке в Томске

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-28T10:03:02+03:00

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ДТП, в котором пострадала молодая женщина с маленьким ребенком, произошло в Томске утром в субботу, 26 октября. Мать с 5-месячным малышом находились в салоне такси Skoda Rapid, когда автомобиль столкнулся со встречным ВАЗом. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, авария случилась около 07:50 часов в районе перекрестка улиц Красноармейской и Герцена.

«По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля Skoda, выполняя левый поворот с улицы Красноармейская на улицу Герцена, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21121», - сообщили в полицейском ведомстве.

Сотрудники правопорядка рассказали, что в ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, младенец, хоть и перевозился вне удерживающего устройства, серьезных повреждений не получил, ему оказали разовую медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU