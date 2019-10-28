2019-10-28T10:03:02+03:00
Происшествия

Мать с грудным ребенком попала в ДТП на перекрестке в Томске

Младенец перевозился на руках матери
Татьяна Щукина
Поделиться:
Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
Изменить размер текста:

ДТП, в котором пострадала молодая женщина с маленьким ребенком, произошло в Томске утром в субботу, 26 октября. Мать с 5-месячным малышом находились в салоне такси Skoda Rapid, когда автомобиль столкнулся со встречным ВАЗом. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, авария случилась около 07:50 часов в районе перекрестка улиц Красноармейской и Герцена.

«По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля Skoda, выполняя левый поворот с улицы Красноармейская на улицу Герцена, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21121», - сообщили в полицейском ведомстве.

Сотрудники правопорядка рассказали, что в ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу, младенец, хоть и перевозился вне удерживающего устройства, серьезных повреждений не получил, ему оказали разовую медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осенний сезон бесплатных просветительских семинаров по теме ЖКХ начался в Томске
47 нетрезвых водителей задержано за выходные в Томской области
Традиционная благотворительная ярмарка-раздача котиков состоится в Томске
С 2020 года доплаты к пенсии будут назначаться томичам через органы соцзащиты
Народные дружинники из Асина и Северска признаны лучшими в Томской области
Никита Синельников из Томска завоевал «серебро» на международной астрономической олимпиаде
Томские сельчанки перейдут на сокращенный рабочий день
Мужчин до 40 лет приглашают провериться на онкологию по акции «Томский бородабрь»
Чтобы томичи не пропаливались под лед, мэрия поставит 15 табличек
Международный фестиваль «Устами детей говорит мир» стартует в Томске
Пропавшая семья из Томска найдена сотрудниками полиции на дороге
39% опрошенных томичей принципиально не выращивают дома цветы
Новые подходы к профилактике ВИЧ/СПИД обсудят в Томске
Отцу, не платившему алименты, запретили водить автомобиль в Томской области
Томская компания разработала игру по работе научной команды
Баскетболисты России и Казахстана сразятся за Кубок Белова в Томске
Девушка-подросток попала под колеса такси ночью в Томске
Такси на кладбище: житель Томской области покупал там гашиш
Поссорившись, женщина убила своего сожителя в Томской области
Рецидивист избил своего брата бейсбольной битой, за что отправится в томскую колонию
Синоптики предупреждают жителей Томска и области об ухудшении погоды в понедельник
В томских водоемах спасли рыбу на сумму 2 миллиона рублей