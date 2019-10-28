2019-10-28T09:10:42+03:00
Общество

Чтобы томичи не пропаливались под лед, мэрия поставит 15 табличек

Администрация города надеется, что запрещающая информация поможет людям сохранять благоразумие
Татьяна Щукина
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Информационные аншлаги планируется установить до 10 ноября. Фото: admin.tomsk.ruИнформационные аншлаги планируется установить до 10 ноября. Фото: admin.tomsk.ru
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Для обеспечения безопасности горожан администрация города Томска установит запрещающие аншлаги у водоемов

«15 аншлагов, запрещающих выход на лед, установит подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства на правом берегу Томи (от завода «Томские мельницы» до здания администрации Томской области), у Белого озера и в пос. Степановка на берегу Ушайки», - сообщила пресс-служба мэрии Томска, отметив, что завершить эту работу планируется до 10 ноября.

В центре Томска информационные аншлаги установят в пер. Заозерный, по ул. Мельничная, у Речного вокзала, библиотеки им. Александра Пушкина, у лестницы на набережной Томи.

Кроме установки табличек, томичей ждут разъяснительные беседы об опасности выхода на лед, которые пройдут в муниципальных учреждениях образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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