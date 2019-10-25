2019-10-25T12:43:44+03:00
Общество

Более 500 юных томичей приняли участие в экологических уроках

В 15 школах Томска, Северска и Томского района прошли экологические уроки для школьников в рамках проекта «Eco-milk» компании «Деревенское молочко»
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Во время урока волонтеры рассказывают детям как правильно сортировать мусор, что такое zero waste - философия и экологичный образ жизни. Уроки проходят в игровой форме, а в конце предусмотрены подарки и домашнее задание: детям необходимо донести полученную информацию до родителей, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Дети готовы сортировать мусор, но многие не знают куда нести собранный пластик, что перерабатывается, а что нет. Как обрабатывать бутылки перед сдачей. Всю эту информацию школьники получают на наших уроках, - объяснила куратор проекта Оксана Туганова.

Сообщается, что первые эко-уроки прошли в томских школах в июне этого года. На тот момент в них приняли участие около 300 учеников. Уроки проводились с помощью волонтеров из общественной организации «Эко-марафон». В новом сезоне к урокам присоединились волонтеры из Словакии. По плану организаторов эко-уроки будут идти в школах до конца 2019 года. Все желающие могут записаться на курс, направив заявку на почту tuganovaoa@dmilk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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