Депутаты Томской гордумы настаивают на выделении средств для благоустройства дворов

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-25T09:06:21+03:00

На обустройство скверов, парков и площадей город готов потратить больше 220 миллионов рублей. Фото: duma70.ru

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На муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы запланированы 224,5 млн рублей (без учета безвозмездных поступлений). Такую информацию озвучили представители мэрии Томска на заседании думского комитета городского хозяйства.

Однако средства эти по большей части направляются на организацию общественных пространств. Между тем уже подготовлено несколько десятков проектов благоустройства дворовых территорий, и депутаты давно добиваются, чтобы они были включены в федеральный проект по благоустройству.

Как сообщила пресс-служба гордумы, в 2018 году в Томске на проект «Комфортная городская среда» было направлено 195 млн рублей. На эти средства благоустроены 48 дворов и четыре общественных пространства. В 2019-м финансирование проекта составило 232,9 млн рублей, из них большая часть – 224,8 млн – это федеральные средства.

Все эти деньги пошли на обустройство общественных пространств, поскольку правила участия муниципалитетов в проекте серьезно изменились.

«При этом у нас есть готовая проектно-сметная документация на благоустройство 62 дворовых территорий. Это говорит, прежде всего, о востребованности программы у томичей. Поэтому ситуацию необходимо менять, нужно добиваться, чтобы в проект были включены не только общественные пространства», – считает председатель Томской городской Думы Сергей Панов.

Добавим, что проект муниципального бюджета поступил в гордуму 14 октября, в настоящее время продолжается его обсуждение на комитетах. Предполагается, что доходы томской казны в 2020 году составят 13 млрд 883 млн рублей, расходы – 14 млрд 614 млн. Доработанный документ будет вынесен на публичные слушания, а затем – на утверждение общего собрания Думы Томска, которое намечено на 3 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU