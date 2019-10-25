2019-10-25T06:49:12+03:00
Общество

Томский политех назвали лучшим инженерным вузом России

Согласно данным американского рейтинга среди российских университетов ТПУ находится на 11-й строчке
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: ТПУФото: ТПУФото: из открытых источников
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Американский журнал U.S. News & World Report недавно опубликовал рейтинг Best Global Universities, - сообщили в пресс-службу ТПУ. Это престижный рейтинг, публикующийся уже более 30 лет. В глобальном рейтинге Томский политехнический университет занял 889-е место.

В предметном рейтинге «Инженерные науки» ТПУ занял первое место среди университетов страны. Также Томский политех занял пятое место в России в предметном рейтинге по направлению «Химия».

Отметим, рейтинг U.S. News Best Global Universities основан на 13 индикаторах, включающих в том числе публикационную активность, количество цитирований, мировую и региональную исследовательскую репутацию. Для расчета рейтинга издание использует инструмент InCites, который позволяет оценивать и сравнивать научные организации на основе информации из базы Web of Science.

Ранее этот рейтинг публиковался только для американских вузов, с 2014 года он начал выходить и для учебных заведений по всему миру. В этом году в него вошли 1 500 университетов из 81 страны. Чтобы попасть в число ранжируемых вузов, университет должен либо входить в топ-250 по результатам глобального репутационного опроса Clarivate Analytics, либо иметь не менее 1 500 публикаций в базе данных Web of Science Core Collection за последние пять лет. В 2019 году в рейтинг U.S. News Best Global Universities вошли 17 российских вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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