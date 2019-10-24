2019-10-24T10:34:15+03:00
Происшествия

Женщина-водитель сбила подростка на ул. Сергея Лазо в Томске

Мальчик перебегал дорогу на красный свет
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в Томске в четверг, 24 октября. Около 11:45 часов на пешеходном переходе в районе здания по ул. Сергея Лазо, 24а автомобиль «Toyota» совершил наезд на школьника, который нарушил ПДД. В момент наезда за рулем иномарки находилась 31-летняя женщина-водитель

«По предварительным данным, 12-летний мальчик перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», —сообщила о возможной причине ДТП пресс-служба регионального УМВД.

По информации, предоставленной полицейским ведомством, подросток получил травмы и был доставлен в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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