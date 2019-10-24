2019-10-24T06:36:29+03:00
Происшествия

«Невиновен»: сожительница «стрежевского маньяка» выступила на 1 канале

Женщина доверяет словам сожителя больше, чем экспертизе ДНК
Татьяна Щукина
Поделиться:
Елена младше Валентина на 17 летЕлена младше Валентина на 17 летФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Жительница Стрежевого Елена Матвеенко приняла участие в ток-шоу «На самом деле» на Первом канале. Женщина удостоилась приглашения на федеральное телевидение поскольку несколько лет сожительствовала с Валентином Березницким, который ныне проходит подозреваемым по серии изнасилований. 60-летний пенсионер, в прошлом – сотрудник уголовного розыска , а потом - управления безопасности в нефтяной компании, подозревается в совершении минимум пяти эпизодов надругательства над женщинами. Насильник нападал на жертв, надев на лицо маску, однако на теле пострадавших остались его биологические следы. То, что они принадлежат подозреваемому установила ДНК-экспертиза.

Однако Елена Матвеенко не верит заключению экпертов-криминалистов. А вот словам сожителя она верит.

«Он отрицает… И он не виновен. Он позвонил мне в первый день, сказал, что «я не виновен и верь мне», — заявила женщина в ток-шоу. Кроме того, она заверила общественность, что не поехала бы на передачу, если бы не была уверена в невиновности Валентина.

Женщина поведала телезрителям подробности дня, когда был задержан ее незаконный благоверный. По ее словам, утром они, как всегда , поехали на работу, а в обед – планировали отправиться на дачу. Елена безуспешно звонила потерявшемуся невесть где супругу, однако телефон был недоступен. Потом ей сообщили, что мужчину забрали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автомобиль Kia слетел с трассы и опрокинулся на Томском Севере
Свалка из зерновых от производства пива в Томской области наконец-то убрана
Более 2,5 тысяч томских детей смогут отдохнуть в лагерях во время осенних и зимних каникуп
Первое место на чемпионате мира по пауэрлифтингу занял томский судебный пристав
В российском сенате Томскую область сравнили с «сапожником без сапог»
60% жителей Томска предпочитают бумажную книгу электронной
Фестиваль спорта и добра для детей-инвалидов пройдет сегодня в Томске
Мокрый снег и дождь ожидается в четверг в Томске
Мокрый снег и дождь ожидается в четверг в Томске
Мэрию Томска завалили жалобы горожан на холод в квартирах
Волки вламываются в частные хозяйства и крадут скот у жителей томского села
Томичей научат оплачивать налоги дистанционно на «Дне открытых дверей» в ИФНС
Мучжина, публично избивший кота Филю, осужден в Томской области
Томич с сожительницей опустошил банковскую карту своего знакомого
Блогер-миллионник Артур Шарифов выступит перед томскими школьниками
Томские приставы смогут теперь поймать должника по номеру автомобиля
Расписание 15 пригородных поездов, которыми пользуются томичи, изменится с 1 ноября
В Томске пройдет творческий фестиваль людей с ограниченными возможностями
В Томской области предложили построить многопрофильную детскую больницу
Более 100 тысяч жителей Томской области прошли лечение в круглосуточных стационарах
Акция по сбору батареек началась в школах Томска
В заброшенном двухэтажном здании в центре Томска произошел пожар
Престарелый водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Томске
Ввод жилья в Томске сократился по сравнению с прошлым годом