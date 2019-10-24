«Невиновен»: сожительница «стрежевского маньяка» выступила на 1 канале

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-24T06:36:29+03:00

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Жительница Стрежевого Елена Матвеенко приняла участие в ток-шоу «На самом деле» на Первом канале. Женщина удостоилась приглашения на федеральное телевидение поскольку несколько лет сожительствовала с Валентином Березницким, который ныне проходит подозреваемым по серии изнасилований. 60-летний пенсионер, в прошлом – сотрудник уголовного розыска , а потом - управления безопасности в нефтяной компании, подозревается в совершении минимум пяти эпизодов надругательства над женщинами. Насильник нападал на жертв, надев на лицо маску, однако на теле пострадавших остались его биологические следы. То, что они принадлежат подозреваемому установила ДНК-экспертиза.

Однако Елена Матвеенко не верит заключению экпертов-криминалистов. А вот словам сожителя она верит.

«Он отрицает… И он не виновен. Он позвонил мне в первый день, сказал, что «я не виновен и верь мне», — заявила женщина в ток-шоу. Кроме того, она заверила общественность, что не поехала бы на передачу, если бы не была уверена в невиновности Валентина.

Женщина поведала телезрителям подробности дня, когда был задержан ее незаконный благоверный. По ее словам, утром они, как всегда , поехали на работу, а в обед – планировали отправиться на дачу. Елена безуспешно звонила потерявшемуся невесть где супругу, однако телефон был недоступен. Потом ей сообщили, что мужчину забрали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU