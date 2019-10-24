Мэрию Томска завалил жалобы горожан на холод в квартирах

СЕГОДНЯ 05:57 2019-10-24T05:57:06+03:00

Конец осени - неподходящее время для реконструкции сетей в Сибири Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Чиновники Томска сообщили об увеличении жалоб граждан на температуру в их домах.

«В последние дни в муниципалитет поступают жалобы от жителей Ленинского района ( Каштак-1,2, ул. К. Маркса, пр. Ленина, район ул. Дальне-Ключевской) на снижение параметров теплоносителя, поступающего в жилые дома», - сообщается на сайте мэрии.

В информации поясняется, что причиной такой неприятности является реконструкция тепломагистрали №7. В связи с ней часть Ленинского района была переключене по временной схеме на тепломагистраль №6. Однако временная схема подключения не выдерживает необходимые параметры.

«Мы обратились к руководству «ТомскРТС» с требованием отрегулировать параметры теплоносителя и обеспечить нормальный режим теплоснабжения этого большого микрорайона», - обратился к томичам начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев. Чиновник успокоил горожан, заявив, что «по данным «ТомскРТС», регулировка режимов будет произведена в течение суток».

ИСТОЧНИК KP.RU