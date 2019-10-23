Мучжина, публично избивший кота Филю, осужден в Томской области

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-23T11:41:12+03:00

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37-летний житель города Колпашево Томской области признан виновным в жестоком обращении с животным. Суд согласился с доводами стороны обвинения, что хозяин кота избивал его из хулиганских побуждений, с целью причинения боли.

В народе личность осужденного охарактеризовали бы одним емким словом – «живодер».

«Установлено, что в июне 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в магазин беспричинно, в присутствии свидетелей взял за задние лапы своего кота по кличке «Филя», не менее 3 раз ударил его головой и туловищем о поверхность гравийной дороги. После этого он бросил кота, находившегося в бессознательном состоянии, на дорогу и нанес ему удар ногой по туловищу», - рассказали о действиях владельца кота в прокуратуре Томской области.

Приступ ярости и желание убить кота колпашевец объяснил тем, что ранее он поссорился со своей подругой, к тому же животное его поцарапало. Несчастною жертву спасли от смерти свидетели избиения, они вызвали полицию, и живодер поспешил скрыться. Несмотря на множественные травмы Филя выжил. Пока шло следствие, он был передан новым хозяевам.

Учитывая, что обвиняемый ранее был судим, суд приговорил его за издевательство над животным к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU