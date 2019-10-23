2019-10-23T11:41:12+03:00
Происшествия

Мучжина, публично избивший кота Филю, осужден в Томской области

Хозяин животного сорвал на нем злость из-за ссоры с подругой
Татьяна Щукина
Поделиться:
К сожалению, коты нередко попадают под "горячую руку" жестоких хозяевК сожалению, коты нередко попадают под "горячую руку" жестоких хозяевФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

37-летний житель города Колпашево Томской области признан виновным в жестоком обращении с животным. Суд согласился с доводами стороны обвинения, что хозяин кота избивал его из хулиганских побуждений, с целью причинения боли.

В народе личность осужденного охарактеризовали бы одним емким словом – «живодер».

«Установлено, что в июне 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в магазин беспричинно, в присутствии свидетелей взял за задние лапы своего кота по кличке «Филя», не менее 3 раз ударил его головой и туловищем о поверхность гравийной дороги. После этого он бросил кота, находившегося в бессознательном состоянии, на дорогу и нанес ему удар ногой по туловищу», - рассказали о действиях владельца кота в прокуратуре Томской области.

Приступ ярости и желание убить кота колпашевец объяснил тем, что ранее он поссорился со своей подругой, к тому же животное его поцарапало. Несчастною жертву спасли от смерти свидетели избиения, они вызвали полицию, и живодер поспешил скрыться. Несмотря на множественные травмы Филя выжил. Пока шло следствие, он был передан новым хозяевам.

Учитывая, что обвиняемый ранее был судим, суд приговорил его за издевательство над животным к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичей научат оплачивать налоги дистанционно на «Дне открытых дверей» в ИФНС
Томич с сожительницей опустошил банковскую карту своего знакомого
Блогер-миллионник Артур Шарифов выступит перед томскими школьниками
Томские приставы смогут теперь поймать должника по номеру автомобиля
Расписание 15 пригородных поездов, которыми пользуются томичи, изменится с 1 ноября
В Томске пройдет творческий фестиваль людей с ограниченными возможностями
В Томской области предложили построить многопрофильную детскую больницу
Более 100 тысяч жителей Томской области прошли лечение в круглосуточных стационарах
Акция по сбору батареек началась в школах Томска
В заброшенном двухэтажном здании в центре Томска произошел пожар
Престарелый водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Томске
Ввод жилья в Томске сократился по сравнению с прошлым годом