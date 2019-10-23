В Томской области предложили построить многопрофильную детскую больницу
Комитет Совета Федерации Федерального Собрания России под председательством Валерия Рязанского поддержал предложение Томской области о строительстве в регионе многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев выступил с таким предложением. На что Социальный комитет СФ рекомендовал федеральному правительству включить строительство в проект «Здравоохранение».
Комитетчики поддержали и предложения региона по развитию спортивной инфраструктуры, с которыми выступил заместитель губернатора по внутренней политике Сергей Ильиных.
В частности, заместитель министра спорта России Марина Томилова подчеркнула, что для региона и федерации дело чести построить в Томске дворец игровых видов спорта имени Сергея Белова.
Легендарный томский баскетболист обрел новую волну славы после выхода в свет в 2017 году блокбастера «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене. В 2020 году в Томске уже в 50-й раз пройдет Кубок Сергея Белова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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