2019-10-22T12:13:46+03:00
Недвижимость

Ввод жилья в Томске сократился по сравнению с прошлым годом

Областная служба статистики подвела итоги деятельности за девять месяцев
Антонина Ленская
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По данным Томскстата, в городе с начала года введено 83,8 тысяч «квадратов»По данным Томскстата, в городе с начала года введено 83,8 тысяч «квадратов»Фото: из открытых источников
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Как отмечают в Томскстате, результаты деятельности стройкомплекса по итогам 9 месяцев 2019 года неоднозначны. С одной стороны, за январь-сентябрь вырос объем строительных работ: он составил около 3,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 24,2 %. Активно вводились производственные и социальные объекты, а также объекты инфраструктуры.

С другой стороны, сократились объемы жилищного строительства. За 9 месяцев текущего года в Томской области введено 216,4 тыс. кв. метров жилья, что меньше аналогичного периода 2018 года на 26,0 %. Построено 3096 квартир (годом ранее – 4465). При этом предприятия ввели 111,9 тыс. жилых «квадратов» (меньше прошлого года на 37,1 %), население – 104,5 тыс. кв. м (меньше на 8,7%).

Наибольший объем жилищного строительства приходится на областной центр. По данным Томскстата, в городе с начала года введено 83,8 тыс. «квадратов», то есть 38,6 % от общего ввода жилья в регионе.

По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился в 1,8 раза. В сельской местности введено 104,5 тыс. кв. м жилья, в том числе населением – 73,7 тыс. Здесь в лидерах Томский район, где введено 79,4 тыс. кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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