2019-10-22T11:29:02+03:00
Умные вещи

Томская компания разработала систему видеонаблюдения, которая определяет с точностью 97,8%

Она также находит самые востребованные маршруты
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: praestes.ruфото: praestes.ruФото: из открытых источников
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Томичи из компании Rubius разработали систему интеллектуального видеонаблюдения Polyphemus engine. Продукт распознает объекты на видео в режиме online, определяет их скорость и траекторию движения, вычисляет самые популярные маршруты

Онлайн-сервис анализирует видеопоток с камер наружного наблюдения и определяет людей и объекты с точностью 97,8 %. ПО распознает и отслеживает пешеходов, велосипедистов, автомобили, животных и другие объекты. Также программа строит тепловые карты, чтобы выделить наиболее популярные маршруты в зоне наблюдения.

Продукт может быть востребован в ритейле, системах умного города и для контроля процессов и безопасности в промышленности. По сравнению с аналогами на рынке, томский продукт более точно и быстро обрабатывает информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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