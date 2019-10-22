2019-10-22T11:09:20+03:00
Происшествия

В Томском районе обнаружили незаконную заготовку пихт к новогодним праздникам

Черные лесорубы погубили более 200 деревьев
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Нелегальная заготовка влечёт за собой уголовную ответственностьНелегальная заготовка влечёт за собой уголовную ответственностьФото: "КП" Архив
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В окрестностях села Межениновка инспекторы госконтроля департамента лесного хозяйства заметили 205 срубленных пихт. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Средняя высота деревьев составила 2,5 метра. Чтобы найти тех, кто совершил такое правонарушение, на место происшествия вызвали полицию. Напомним, за незаконную рубку деревьев предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьеру грозит конфискация продукции и орудия совершения правонарушения.

Незаконная заготовка с ущербом более 5 тыс. рублей влечёт за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

Кстати:

Сообщить о лесонарушениях можно по телефону «горячей линии» лесной охраны 8-800-100-94-00 (круглосуточно), также через специальное приложение на официальном сайте департамента лесного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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