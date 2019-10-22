2019-10-22T09:27:17+03:00
Звезды

Лучшего исполнителя дворовой песни наградили в Томске

Победителем музыкального конкурса стал Андрей Бакасов
Татьяна Щукина
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Конкурс дворовой песни в Томске проходит с 2004 года. Фото: radio.tomsk.ruКонкурс дворовой песни в Томске проходит с 2004 года. Фото: radio.tomsk.ru
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На сцене Центра культуры ТГУ завершился финал ХVI городского конкурса дворовой песни имени Марата Ахметшина. В гала-концерте выступили лучшие участники этого сезона, которые по результатам трех туров заслужили одобрение строгого жюри из числа Академиков дворовой песни и партнеров мероприятия.

«По итогам голосования, председатель жюри Аркадий Ратнер вручил главный приз конкурса, акустическую гитару Yamaha, Андрею Бакасову. Также победителя конкурса приняли в Академию дворовой песни», - сообщила главный итог мероприятия пресс-служба мэрии Томска, являющейся одним из организаторов конкурса.

Отдельными призами музыкальный салон «Премьера» отметил Виолетту Сваровскую и Оксану Герасимову. Все участники получили памятные подарки и дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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