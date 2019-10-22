2019-10-22T09:01:50+03:00
Недвижимость

Томичи задолжали энергетикам больше 600 млн рублей

Львиную долю суммы составили долги населения
Татьяна Щукина
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Средняя сумма задолженности - 35,2 тысяч рублейСредняя сумма задолженности - 35,2 тысяч рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Количество исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу предприятий ТЭК увеличивается в Томской области. Тревожную статистику опубликовало региональное управление ФСПП.

«За 9 месяцев текущего года возбуждено исполнительных производств на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года: 33 тысячи производств на сумму более 1 млрд. рублей. Сейчас находится на исполнении более 17 тысяч исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу организаций ТЭК на сумму более 600 млн. рублей», - сообщила пресс-служба ведомства.

Приставы подчеркнули, что подавляющее число производств возбуждено в отношении физических лиц (более 16 тысяч). Всего население задолжало предприятиям топливно-энергетического комплекса почти 500 млн. рублей, или 74% от всей суммы долга. Средняя сумма задолженности - 35,2 тыс.рублей.

В мастерстве возвращать долги томским приставам не откажешь: за три квартала 2019 года на счета предприятий ТЭК было перечислено 281 млн. рублей.

Это на 56% больше, чем за тот же период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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