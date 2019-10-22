2019-10-22T08:27:22+03:00
Экономика

Томский опыт выпуска «народных» облигаций признан уникальным

Вице-губернатор Александр Феденев рассказал об этом российским сенаторам
Антонина Ленская
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Томская область – единственный регион, выпускающий «народные» облигации.Томская область – единственный регион, выпускающий «народные» облигации.Фото: из открытых источников
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В рамках Дней Томской области в Совете Федерации замгубернатора представил участникам расширенного заседания бюджетного комитета СФ опыт по выпуску облигаций для населения. Выступая в верхней палате российского парламента, Александр Феденев отметил: Томская область – единственный регион страны, выпускающий облигации для населения. Жители приобрели облигаций на 3,5 миллиарда рублей (это 11 процентов в структуре государственного долга).

«Для Томской области региональные государственные облигации – это не только показатель доверия людей к власти и возможность выгодных инвестиций, но и способ повысить долговую устойчивость субъекта», – подчеркнул А. Феденев. Члены сенатского комитета во главе с его председателем Николаем Журавлевым, а также представители федеральных органов исполнительной власти рекомендовали другим регионам тиражировать томский опыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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