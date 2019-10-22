Ремонт лестницы на набережной Томи в Томске завершится к ноябрю

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-22T07:32:56+03:00

Работы по реконструкции начались в сентябре этого года

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Рабочие группы компаний (ГК) "Гранит" в конце текущей недели приступят к заливке бетоном лестницы на набережной Томи в губернаторском квартале Томска; общая степень готовности объекта составляет 50%, а завершить работы на нем планируется к ноябрю, сообщает заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев.

ГК "Гранит" осуществляет ремонт подпорной стенки и лестницы на набережной Томи в районе "белого дома". Стоимость контракта составила 4,9 миллиона рублей. По нему "Гранит" должен заменить три пролета лестницы и провести демонтаж частей конструкции, пришедшие в негодность.

"Сейчас ведется армирование лестницы. Выполнено более 50% работ. В конце недели планируется заливка бетоном (в один день)", – уточнил Брюханцев.

Ремонт лестницы является первым этапом комплексного благоустройства набережной Томи, на которое губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил в 2019 году из фонда непредвиденных расходов 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU