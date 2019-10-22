2019-10-22T07:03:06+03:00
Происшествия

Мошенники обманом заставили юную томичку сообщить данные банковских карт родителей

Сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Томске мошенники украли у семьи более 150 тысяч рублей, списав деньги с двух банковских карт. Доступ к ним злоумышленникам дала дочь пострадавших, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, ребенку через социальную сеть поступило сообщение о денежном выигрыше. Ребенок сказал, что у него нет банковской карты для перевода денег.

«После чего злоумышленники стали запугивать ребенка штрафными санкциями и кредитными обязательствами которые будут наложены на родителей. Несовершеннолетняя, испугавшись последствий, сообщила данные банковских карт своих родителей, после чего произошло списание денежных средств с двух банковских карт», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи задолжали энергетикам больше 600 млн рублей
Томский опыт выпуска «народных» облигаций признан уникальным
Прохладная погода без осадков ожидается во вторник в Томске
Ремонт лестницы на набережной Томи в Томске завершится к ноябрю
Опасность лесных пожаров снизилась в Томской области
Кинопоказ фильмов с сурдопереводом пройдет в Томске
В Томске пройдет женский форум 50+
3 автомобиля столкнулись возле томского Тойота-центра
Порядка 25 тысяч тюльпанов расцветут весной на клумбах Томска
Синоптики рассказали о погоде в Томской области на конец октября
Только 16% томичей не знают ничего про зарплаты коллег
Суд опечатал детсад в Томской области на 2 месяца из-за нарушений СанПиН
Линию по производству черной икры в 2020 году запустят в Томской области
Проект студентов из Томска удостоился серебряного знака международного фестиваля «Зодчество»
Русское географическое общество проведет мероприятие в Томске