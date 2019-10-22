Мошенники обманом заставили юную томичку сообщить данные банковских карт родителей
В Томске мошенники украли у семьи более 150 тысяч рублей, списав деньги с двух банковских карт. Доступ к ним злоумышленникам дала дочь пострадавших, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
По предварительным данным, ребенку через социальную сеть поступило сообщение о денежном выигрыше. Ребенок сказал, что у него нет банковской карты для перевода денег.
«После чего злоумышленники стали запугивать ребенка штрафными санкциями и кредитными обязательствами которые будут наложены на родителей. Несовершеннолетняя, испугавшись последствий, сообщила данные банковских карт своих родителей, после чего произошло списание денежных средств с двух банковских карт», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU