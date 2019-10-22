Мошенники обманом заставили юную томичку сообщить данные банковских карт родителей

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-22T07:03:06+03:00

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В Томске мошенники украли у семьи более 150 тысяч рублей, списав деньги с двух банковских карт. Доступ к ним злоумышленникам дала дочь пострадавших, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, ребенку через социальную сеть поступило сообщение о денежном выигрыше. Ребенок сказал, что у него нет банковской карты для перевода денег.

«После чего злоумышленники стали запугивать ребенка штрафными санкциями и кредитными обязательствами которые будут наложены на родителей. Несовершеннолетняя, испугавшись последствий, сообщила данные банковских карт своих родителей, после чего произошло списание денежных средств с двух банковских карт», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU