Опасность лесных пожаров снизилась в Томской области

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-22T06:45:32+03:00

Большая часть из них произошла в Верхнекетском, Томском и Асиновском районах

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В минувшие выходные в Томской области произошел один лесной пожар. Возгорание в Тимирязевском лесничестве ликвидировали на площади 0,1 гектара. Причиной его возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности местным населением.

Еще неделю назад в регионе произошло десять пожаров. Класс пожарной опасности по состоянию на 14 октября составлял 3,6 из пяти.

«Сейчас в лесах региона по условиям погоды наблюдается низкая пожарная опасность — 1,2 балла из 5», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Также уточняется, что всего с начала года в Томской области ликвидировано 224 лесных пожара на общей площади 2256,02 га при средней площади одного возгорания 10,11 га.

ИСТОЧНИК KP.RU