2019-10-22T06:45:32+03:00
Общество

Опасность лесных пожаров снизилась в Томской области

Большая часть из них произошла в Верхнекетском, Томском и Асиновском районах
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Томской области произошел один лесной пожар. Возгорание в Тимирязевском лесничестве ликвидировали на площади 0,1 гектара. Причиной его возникновения стало нарушение правил пожарной безопасности местным населением.

Еще неделю назад в регионе произошло десять пожаров. Класс пожарной опасности по состоянию на 14 октября составлял 3,6 из пяти.

«Сейчас в лесах региона по условиям погоды наблюдается низкая пожарная опасность — 1,2 балла из 5», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Также уточняется, что всего с начала года в Томской области ликвидировано 224 лесных пожара на общей площади 2256,02 га при средней площади одного возгорания 10,11 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи задолжали энергетикам больше 600 млн рублей
Томский опыт выпуска «народных» облигаций признан уникальным
Прохладная погода без осадков ожидается во вторник в Томске
Ремонт лестницы на набережной Томи в Томске завершится к ноябрю
Мошенники обманом заставили юную томичку сообщить данные банковских карт родителей
Кинопоказ фильмов с сурдопереводом пройдет в Томске
В Томске пройдет женский форум 50+
3 автомобиля столкнулись возле томского Тойота-центра
Порядка 25 тысяч тюльпанов расцветут весной на клумбах Томска
Синоптики рассказали о погоде в Томской области на конец октября
Только 16% томичей не знают ничего про зарплаты коллег
Суд опечатал детсад в Томской области на 2 месяца из-за нарушений СанПиН
Линию по производству черной икры в 2020 году запустят в Томской области
Проект студентов из Томска удостоился серебряного знака международного фестиваля «Зодчество»
Русское географическое общество проведет мероприятие в Томске