2019-10-22T06:33:38+03:00
Звезды

Кинопоказ фильмов с сурдопереводом пройдет в Томске

Презентация проекта состоится в рамках празднования двадцатипятилетнего юбилея зрелищного центра «Аэлита»
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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25 октября в 18.30 в Зрелищном Центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) состоится презентация трех короткометражных фильмов об истории Томска с сурдопереводом из цикла «Экскурсии по городу: истории для всех». Кинопоказ пройдет в рамках нового проекта театра «Индиго».

Три фильма: «Томская губерния: цесаревич и тюрьмы», «Томские купцы» и «Томские университеты» созданы для людей с ограниченными возможностями слуха, но будут интересны всем без исключения. В съемках фильма использован формат экскурсии по улицам Томска, а также архивные документальные съемки и фотографии. Об этом сообщает портал мэрии Томска.

В завершении проекта три фильма об истории Томска передадут в Томский техникум социальных технологий, где действуют программы инклюзивного образования, и в школу-интернат №15, где обучаются глухие и слабослышащие ребята со всей области. Также экскурсии по городу с сурдопереводом размещены для широкого доступа в сети Интернет.

Дополнительная информация по телефону 51-44-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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