2019-10-22T05:56:34+03:00
Общество

В Томске пройдет женский форум 50+

Участницам расскажут, как пройти профориентацию, превратить хобби в бизнес и укрепить здоровье
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: из группы конкурса "Настоящая женщина" Вконтактефото: из группы конкурса "Настоящая женщина" ВконтактеФото: из открытых источников
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Форум под названием «5:0 в нашу пользу» проводится в рамках государственного тренда «Активное долголетие». Мероприятие продолжает серию по теме «Есть ли жизнь после 50?». По информации мэрии, событие состоится 2 ноября с 10-00 до 17-00 в библиотеке им. Пушкина.

К участию приглашаются женщины старшего и среднего возраста, которых интересуют вопросы активного долголетия. Участников ждут мастер-классы и тренинги по направлениям - перепрофориентация, управление финансами, энергия и здоровье, антиэйджинг – профилактика старения, «из хобби - своё дело», качественный досуг, психология отношений, социальные проекты и «серебряное» волонтёрство (самореализация граждан старшего поколения через волонтерскую деятельность).

Занятия проведут ведущие специалисты в этих сферах – врачи, психологи, юристы, предприниматели, бизнес-тренеры, стилисты, социальные предприниматели.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке. Участие бесплатное.

В числе приглашенных спикеров - управляющий пенсионного фонда РФ по Томской области Дмитрий Мальцев, депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева, начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко, руководитель программы «Повышение финансовой грамотности населения Томской области «Ваши личные финансы мастерства» Михаил Сергейчик, а также известные томские психологи, стилисты, йога-терапевты и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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