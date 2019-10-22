3 автомобиля столкнулись возле томского Тойота-центра

СЕГОДНЯ 05:43 2019-10-22T05:44:12+03:00

Один из водителей нес правился с управлением и вылетел на чужую полосу

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Три автомобиля пострадали в аварии, произошедшей вчера, 21 октября. Как соообщили в УМВД по Томской области, около 15:40, на улице Елизаровых, 86, напротив "Тойота-центра" произошло столкновение транспортных средств.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW 320, не справился с управлением. Иномарка пересекла разделительную полосу и врезалась в автомобиль BMW Х5, который двигался "по встречке". От удара, автомобиль BMW Х5 совершил столкновение с попутным автомобилем Kia Ceed.

В результате происшествия, 35-летний водитель автомобиля BMW 320 и 45-летний водитель автомобиля BMW Х5, с травмами были доставлены в больницу. Водителю Kia Ceed помощь врачей не понадобилась. Обстоятельства выясняются.

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU