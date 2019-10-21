Порядка 25 тысяч тюльпанов расцветут весной на клумбах Томска
Весной следующего года на городских клумбах Томска расцветут 25 тысяч тюльпанов. Высадку клубней тюльпанов для весеннего оформления городских цветников накануне начали специалисты компании «Томскзеленстрой», сообщает пресс-служба мэрии.
Уточняется, что около шести тысяч клубней тюльпанов высадили в цветник перед магазином «Тысяча мелочей». Еще 3 768 клубней пестрых тюльпанов розово-желтого цвета специалисты высадили на клумбе возле Большого концертного зала.
«В настоящее время проходит высадка клубней тюльпанов в Лагерном саду. После ремонта цветники между памятными стелами значительно расширили, что позволит высадить здесь порядка 14 700 клубней ярко-красных тюльпанов», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что после цветения тюльпанов на клумбах появятся цветочные композиции из однолетних и многолетних декоративных растений.
ИСТОЧНИК KP.RU