2019-10-21T13:50:57+03:00
Недвижимость

Порядка 25 тысяч тюльпанов расцветут весной на клумбах Томска

По словам специалистов, зацвести цветы должны в мае-июне следующего года
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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Весной следующего года на городских клумбах Томска расцветут 25 тысяч тюльпанов. Высадку клубней тюльпанов для весеннего оформления городских цветников накануне начали специалисты компании «Томскзеленстрой», сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что около шести тысяч клубней тюльпанов высадили в цветник перед магазином «Тысяча мелочей». Еще 3 768 клубней пестрых тюльпанов розово-желтого цвета специалисты высадили на клумбе возле Большого концертного зала.

«В настоящее время проходит высадка клубней тюльпанов в Лагерном саду. После ремонта цветники между памятными стелами значительно расширили, что позволит высадить здесь порядка 14 700 клубней ярко-красных тюльпанов», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что после цветения тюльпанов на клумбах появятся цветочные композиции из однолетних и многолетних декоративных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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