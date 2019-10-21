Только 16% томичей не знают ничего про зарплаты коллег

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-21T12:52:32+03:00

Доля тех, кто считает, что зарплата не должна быть тайной, выше всего среди рабочего персонала (60%)

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Аналитики сайта «HeadHunter» провели опрос соискателей Томска, чтобы выяснить, знают ли они размер зарплаты своих коллег, и хотят ли, чтобы информация о зарплатах сотрудников была открытой для всех в организации.

По результатам опроса выяснилось, что 29% соискателей Томска точно знают, какие зарплаты в их организации, еще 53% знают эти цифры примерно. Совсем не знают о суммах только 9% участников опроса, выше всего доля таких соискателей в маркетинге и консультировании. При этом, 81% соискателей Томска не скрывают сумму своего вознаграждения от коллег, чаще всего они работают в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Рабочий персонал» и «Административный персонал», сообщает пресс-служба компании «HeadHunter».

Также добавляется, что точно хотели бы знать размер зарплаты коллег 26% сотрудников компаний Томска. Выше всего эта доля среди соискателей из IT-сферы, маркетинга и сферы искусства, развлечений, масс-медиа.

По поводу того, должен ли размер зарплаты каждого сотрудника быть открытым для всего персонала в компании 46% считают, что да, 50% не готовы к раскрытию данной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU