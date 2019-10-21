2019-10-21T12:37:22+03:00
Общество

Суд опечатал детсад в Томской области на 2 месяца из-за нарушений СанПиН

Томский районный суд вынес административное наказание из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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После вспышки кишечной вирусной инфекции в детском саду села Октябрьское Томского района в учреждении состоялась выездная проверка Роспотребнадзора. Было выявлено девять нарушений СанПиН, таких как отсутствие необходимых данных в медицинских книжках персонала, недостаточное количество спецодежды, отсутствие дезинфицирующего раствора для туалета и другие, сообщается на портале УФССП Томской области.

«После проведения проверки протокол об административном правонарушении был передан в Томский районный суд. Изучив представленные Управлением Роспотребназдора доказательства нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности учреждения сроком на 60 суток», сообщает УФССП Томской области.

Также известно, что на момент приезда судебных приставов дети и персонал в дошкольном учреждении отсутствовали. Приставы опечатали двери детского сада, оставив открытым один из входов, чтобы обеспечить доступ в здание для устранения нарушений.

Также сообщается, что исполнение административного наказания по решению суда может быть прекращено до истечения 60-дневного срока в случае досрочного устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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