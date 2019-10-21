Линию по производству черной икры в 2020 году запустят в Томской области

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-21T12:02:29+03:00

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Первая рыбоводная линия по выращиванию товарной стерляди до 50 тонн в год будет запущена в Томской области в 2020 году.

Кроме того, предприятие планирует производить до 200 килограммов пищевой черной икры, сообщил замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

"В сфере аквакультуры в 2020 году в Томской области планируется запуск рыбоводной линии по выращиванию товарной стерляди в объеме 50 тонн в год, рыбопосадочного материала ценных видов рыб до двух миллионов экземпляров в год, получение пищевой черной икры до 200 килограммов ежегодно", – пояснил Кнорр.

По словам замначальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Сергея Суходолова, проект реализует "Томский научно-производственный рыбоводный комплекс". В настоящее время местные предприятия занимаются только выращиванием молоди ценных пород рыб для компенсационных мероприятий, а добыча черной икры не ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU