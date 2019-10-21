Проект студентов из Томска удостоился серебряного знака международного фестиваля «Зодчество»

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-21T11:59:34+03:00

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С 17 по 19 октября в Москве в Гостином дворе проходил XXVII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» – событие национального масштаба с зарубежным участием, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России.

На торжественной церемонии награждения смотра-конкурса команда Томского государственного архитектурно-строительного университета была отмечена серебряным знаком «за соответствие международному уровню экоустойчивой архитектуры».

Студенты ТГАСУ Артем Диянов, Тимофей Кузьменко и Анна Будюк удостоены этой награды за разработку проекта «Мультикомфортный дом «Городская вилла» в районе станции метро Cresctnzago, г. Милан».

Ранее эта работа завоевала спецприз жюри на Международном конкурсе «Проектирование мультикомфортного дома», организованном компанией Сен-Гобен в 2019 году. Это был единственный проект из России, удостоенный за время проведения конкурса столь высокой оценки.

Диплом фестиваля «Зодчество» в Москве получил руководитель группы студентов, заведующий кафедрой архитектурного проектирования ТГАСУ Олег Стахеев.

ИСТОЧНИК KP.RU