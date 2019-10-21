Русское географическое общество проведет мероприятие в Томске

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-21T11:45:46+03:00

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В это воскресенье, 27 октября в 12.00 в Томской области состоится пятый географический диктант. Масштабная международная просветительская акция РГО, инициатором которой является Президент России, пройдет в регионе на 10 площадках.

Отметим, что диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один вариант для проведения онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru и один демонстрационный вариант.

Все варианты составляются на двух языках — русском и английском. Каждый тест состоит из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть упрощенного уровня из 10 вопросов, так называемый «географический ликбез», составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Напомним, что географический диктант проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира, приветствие его участникам было направлено с орбиты Международной космической станции российским космонавтом Сергеем Прокопьевым.

В России лидером по количеству площадок стала Республика Башкортостан (416 площадок), за рубежом — Китай (10 площадок) и Республика Беларусь (9 площадок). Диктант на площадках написали более 257 тысяч человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн. Всего за четыре года проведения Диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.

Список площадок в Томске:

1. г. Томск, проспект Ленина 34 А, Научная библиотека ТГУ (предварительная регистрация по ссылке https://clck.ru/JX3Le )

2. г. Томск, Проспект Комсомольский 75, ТГПУ

3. г. Томск, ул. Пирогова, 10, ОГБУ ДПО «ТОИПКРО»

Площадки в Томской области:

1. Стрежевой, ул.Мира,9; Центральная библиотека

2. Александровский район, с. Александровское, ул.Советская, 32, школа № 1

3. Колпашево, ул. Трактовая, 4, Озеренская школа

4. Шингинское месторождение, «Газпромнефть-Восток» (НГДП-4)

5. Верхнекетский район, п. Белый Яр, ул. Ленина, Белоярская средняя школа №2

6. Первомайский район, п. Новый, ул. Школьная, 7

7. Кожевниковский район, ул. Школьная, 1, Батуринская основная общеобразовательная школа

ИСТОЧНИК KP.RU