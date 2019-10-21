Выпускница томской «музыкалки» включена в Союз композиторов России

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-21T11:14:12+03:00

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32-летняя Елизавета Батракова-Панченко, в прошлом выпускница музыкальной школы №2 Томска, а ныне жительница Санкт-П етербурга, вошла в Союз композиторов России. Сообщение об том появилось на сайте организации.

За землячку в числе первых порадовались педагоги Елизаветы и мэр Томска Иван Кляйн.

«Приятно осознавать, что из стен наших муниципальных школ искусств и музыкальных школ выходят такие дарования. Мы уже второй год подряд выделяем средства на обновления фонда музыкальных инструментов, чтобы поддерживать и развивать таланты юных томичей», - сказал градоначальник, напомнив, что в 2018 году он распорядился выделить 5 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов для обучения детей. В нынешнем году на эти цели пошло еще около 8 млн рублей. В частности, в октябре для ДМШ№ 2 будут приобретены акустическое пианино, домра и виолончель.

Как рассказали в администрации Томска, Елизавета Батракова-Панченко в томской «музыкалке» обучалась игре на фортепиано. Сейчас она - один из наиболее востребованных молодых российских композиторов, автор музыки к спектаклям и фильмам. В числе ее сочинений - камерная опера «Дафна» на сюжет Овидия (2013), кантата «Родные песни» на стихи С. Есенина, А.К. Толстого, Д. Кедрина и тексты Псалтири (2015); ряд инструментальных концертов с оркестром, в т.ч. «Скоморохи: Русский Феникс» для домры, гуслей и оркестра русских инструментов им. В.В. Андреева (2018).

ИСТОЧНИК KP.RU