2019-10-21T10:49:55+03:00
Происшествия

ДТП по вызову: машина такси сбила женщину под Томском

За последние дни в областном центре это не первая авария с автомобилями с «шашечками»
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Ранним утром понедельника в районе деревни Лоскутово неподалеку от Томска произошло дородно-транспортное происшествие с участием автомобиля службы такси.

Машина крупнейшей сети по доставке пассажиров наехала на 52-летнюю женщину-пешехода, которая в момент наезда пересекала дорогу по «зебре».

Как уточнили в пресс-служба областного управления МВД, авария на трассе Томск — Аэропорт случилось около 06:45 часов 21 октября.

«Автомобилем Skoda Rapid под управлением 27-летнего водителя совершен наезд на пешехода», - сообщили в ведомстве. По информации, предоставленной сотрудниками полиции, женщина, пострадавшая в ДТП, получила травмы и была доставлена в больницу.

Отметим, что за три дня до описанных событий, в центре Томска, на пересечении пр. Фрунзе и ул. Белинского автомобиль такси Volkswagen Polo столкнулся с Hyundai Solaris. В аварии была травмирована пассажирка первой машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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