ДТП по вызову: машина такси сбила женщину под Томском
Ранним утром понедельника в районе деревни Лоскутово неподалеку от Томска произошло дородно-транспортное происшествие с участием автомобиля службы такси.
Машина крупнейшей сети по доставке пассажиров наехала на 52-летнюю женщину-пешехода, которая в момент наезда пересекала дорогу по «зебре».
Как уточнили в пресс-служба областного управления МВД, авария на трассе Томск — Аэропорт случилось около 06:45 часов 21 октября.
«Автомобилем Skoda Rapid под управлением 27-летнего водителя совершен наезд на пешехода», - сообщили в ведомстве. По информации, предоставленной сотрудниками полиции, женщина, пострадавшая в ДТП, получила травмы и была доставлена в больницу.
Отметим, что за три дня до описанных событий, в центре Томска, на пересечении пр. Фрунзе и ул. Белинского автомобиль такси Volkswagen Polo столкнулся с Hyundai Solaris. В аварии была травмирована пассажирка первой машины.
ИСТОЧНИК KP.RU