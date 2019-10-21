У томских студентов началась «карьерная» неделя

СЕГОДНЯ 08:29 2019-10-21T08:29:05+03:00

Учащиеся вузов будут презентовать себя специалистам по кадрам местных компаний

Изменить размер текста: A A

Мероприятие ориентировано, преимущественно, на выпускников. Площадки для встреч с работодателями организованы в ТУСУРе, ТГУ и ТГАСУ.

- «Дни карьеры» — это возможность зарекомендовать себя и договориться о прохождении практики или стажировок в компаниях региона, - отметила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Чтобы помочь студентам, с ними проведут тренинги, подскажут идеи для самопрезентации и помогут подготовиться к собеседованию с HR-специалистами.

Собеседования с кадровиками предприятий пройдут в формате «быстрых встреч» в течение пяти минут, за которые соискателям нужно успеть презентовать свое резюме и ответить на вопросы.

В мероприятии примут участие представители компаний «Микран», НПЦ «Полюс», «Лама», «Манотомь», Томской электронной компании, Томской распределительной компании и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU