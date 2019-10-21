Многофункциональный центр Томской области запустил мобильное приложение
Сервис бесплатный и эффективный. За это время к нему уже подключились 2 765 жителей Томской области.
Количество заявителей, подключающих «Мои документы онлайн», неуклонно растет, отметил директор областного МФЦ Игорь Култаев. «В режиме онлайн томичи могут пройти регистрацию в удобном для себя отделении многофункционального центра, записаться на прием, узнать статус заявки, степень готовности документов, получить консультацию эксперта, а также оплатить госпошлину по QR или реквизитам банка», - пояснил он.
Подключить мобильное приложение можно бесплатно через play.google.com.
ИСТОЧНИК KP.RU