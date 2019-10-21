Многофункциональный центр Томской области запустил мобильное приложение

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-21T08:13:31+03:00

Томичи могут установить на смартфон еще одно удобное приложение. Фото: из открытых источников

С октября «Мои документы онлайн» доступны для пользователей iPhone и Android

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Сервис бесплатный и эффективный. За это время к нему уже подключились 2 765 жителей Томской области.

Количество заявителей, подключающих «Мои документы онлайн», неуклонно растет, отметил директор областного МФЦ Игорь Култаев. «В режиме онлайн томичи могут пройти регистрацию в удобном для себя отделении многофункционального центра, записаться на прием, узнать статус заявки, степень готовности документов, получить консультацию эксперта, а также оплатить госпошлину по QR или реквизитам банка», - пояснил он.

Подключить мобильное приложение можно бесплатно через play.google.com.

ИСТОЧНИК KP.RU