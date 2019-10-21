2019-10-21T07:44:37+03:00
Наука

В Томской области пройдет фестиваль под названием «NAUKA 0+»

На городских площадках Томска и Северска запланировано около 50 мероприятий, которые могут посетить все желающие
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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Цель фестиваля — понятным и доступным языком рассказать, чем занимаются ученые, как наука улучшает качество жизни и открывает перспективы перед каждым.

С 21 по 26 октября для студентов в вузах будут читать необычные лекции, а школьников, преимущественно 9-1-х1 классов, ждут экскурсии в лаборатории и на производства, где ребята своими глазами увидят, где и как применяются научные достижения.

В этом году к фестивалю впервые подключились все томские университеты, а также Северский технологический институт и Информационный центр атомной энергии.

Наибольшее количество мероприятий для учащихся 5-11-х классов подготовил Детский технопарк «Кванториум» (пр. Ленина, 26). Это различные мастер-классы, где школьники смогут что-то сделать своими руками или поучаствовать в опытах.

Например, 22 октября здесь будут создавать трехмерную модель настольной вазы. При этом участники получат начальные навыки 3D-моделирования.

25 октября в Доме ученых (ул. Советская, 45) состоится открытая выставка научных достижений молодых учёных «Рост.UP», где все желающие смогут посмотреть на разработки студентов. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на портале областной администрации, кликнув по ссылке «NAUKA 0+».

ИСТОЧНИК KP.RU

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