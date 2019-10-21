У томички конфисковали таблетки для похудения
Сотрудники Томской таможни пресекли незаконную поставку препарата для похудения «Идеальнаф формула».
Как сообщили в ведомстве, в последних числах сентября ими была перехвачена посылка из Казахстана. Томичка заказала препарат для похудения. Однако при получении на почте была задержана силовиками.
В ходе личного досмотра оперативники изъяли у нее две упаковки капсул. В составе капсул содержался сибутрамин – сильнодействующее вещество - общей массой 1,37 грамма. Это подтвердила экспертиза после физико-химического анализа.
Сибутрамин включен в Список сильнодействующих и ядовитых веществ, свободный оборот на территории России запрещен.
Препараты из оборота изъяты. По факту незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU