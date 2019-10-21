У томички конфисковали таблетки для похудения

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-21T07:38:44+03:00

Теперь женщине придется худеть на яблоках и кефире Фото: из открытых источников

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Сотрудники Томской таможни пресекли незаконную поставку препарата для похудения «Идеальнаф формула».

Как сообщили в ведомстве, в последних числах сентября ими была перехвачена посылка из Казахстана. Томичка заказала препарат для похудения. Однако при получении на почте была задержана силовиками.

В ходе личного досмотра оперативники изъяли у нее две упаковки капсул. В составе капсул содержался сибутрамин – сильнодействующее вещество - общей массой 1,37 грамма. Это подтвердила экспертиза после физико-химического анализа.

Сибутрамин включен в Список сильнодействующих и ядовитых веществ, свободный оборот на территории России запрещен.

Препараты из оборота изъяты. По факту незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU