2019-10-21T04:43:38+03:00
Экономика

Бизнесмены из Индонезии посетят Томскую область

Гости из Юго-Восточной Азии заинтересованы в сотрудничестве с томскими предприятиями
Татьяна Щукина
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Иностранная делегация проведет встречи и переговоры с томскими коллегами. Фото: kom-dir.ruИностранная делегация проведет встречи и переговоры с томскими коллегами. Фото: kom-dir.ru
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В течение четырех ней в Томской области будут работать представителей делового мира Индонезии. C 22 по 25 октября иностранная делегация проведет встречи и переговоры с томскими коллегами из малых и средних предприятий.

«В состав делегации вошли руководители и специалисты компаний – импортеров IT-решений, телекоммуникационного оборудования, а также предприятий, работающих в сфере логистики. Кроме того, среди представителей Индонезии — компании, заинтересованные в поставках томской продукции на рынки Юго-Восточной Азии и в реализации совместных российско-индонезийских проектов», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Как уточнили в администрации региона, гости из Индонезии посетят экспорто-ориентированные предприятия Томской области, университеты и оценят особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Томск».

Одним из главных мероприятий программы станет биржа контактов с представителями бизнеса Индонезии. Мероприятие состоится 23 октября, с 10 до 13 часов, и на него приглашаются все желающие предприниматели. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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