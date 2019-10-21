Селфи с уборщиком: томичи побывали на выставке спецтехники САХ

СЕГОДНЯ 04:22 2019-10-21T04:24:04+03:00

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В воскресенье, 20 октября, в центре Томска прошла эко-акция «Томская область — мой чистый дом!» В качестве привлечения внимания к вопросам экологии стала выставка нового парка спецтехники регионального оператора, работающего в областном центре — предприятия «Спецавтохозяйство».

В этот день в переулке Спортивном припарковались 4 новеньких КАМАЗа-уборщика, приобретенных для "САХ"ив этом году. Дети могли посидеть за рулем такого автомобиля, посмотреть, как он оснащен и сфотографироваться с уборочной техникой.

"Новые мусоровозы и бульдозер, закупленные на выделенные из облбюджета 58 миллионов рублей, поступили в Томск в октябре",- уточнил представитель САХ.

Ранее сообщалось, что для обеспечения полноценной работы в Томске регоператору не хватает 11 мусоровозов и около 30 водителей. Как рассказал директор первой автоколонны на выставке, всего закуплено 12 машин спецтехники. Ее образцы и увидели томичи во врвемя эко-акции.

Красивая спецтехника радовала горожан на праздникеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

За рулем!Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU