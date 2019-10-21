2019-10-21T04:05:29+03:00
Происшествия

Защита Бегуна представит новые доказательства в Томском областном суде

Экс-начальник регионального МЧС подал апелляцию
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: РИАТомскФото: РИАТомскФото: из открытых источников
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В областном суде рассматривается апелляционная жалоба бывшего руководителя ГУ МЧС Томской области Михаила Бегуна.

Напомним, что приговором Ленинского районного суда 4 июля 2019 года Бегун был признан виновным в совершении преступления по статье 290 УК РФ. Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в соответствующем порядке.

"Согласно с ч. 7 ст. 389.13 УПК РФ суд принял решение рассмотрении апелляционных жалоб без проверки доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции", - сообщает пресс-служба областного суда.

Речь идет о необходимости проверки тех доказательств, которые были исследованы в суде первой инстанции. Судебная коллегия решила, что пересмотра не требуется. Вместе с тем, сторона защиты настаивала на исследовании доказательств, которые не были исследованы при рассмотрении уголовного дела в районном суде.

Очередное слушание по делу состоится 24 октября 2019 года в 14.00 часов, в ходе которого стороной защиты будут представлены новые доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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